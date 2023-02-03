Ролик передает тревогу и опасность, которые поджидают в Зоне.

Украинская студия GSC Game World продолжает делиться материалами из S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. В конце декабря разработчики опубликовали свежий геймплейный трейлер и подборку скриншотов. А недавно они выложили одну из композиций, которая войдет в саундтрек игры.

Музыку опубликовали на официальном YouTube-канале проекта. Мелодия называется "Приди ко мне" и обладает нотками хоррора. При прослушивании трека легко заметить частые и резкие смены тональности, а также внезапное включение ударных инструментов.

Такой темп призван вызвать дискомфорт и усилить внутреннюю тревогу игрока в страшные моменты. Например, композиция отлично подойдет для звучания на фоне, когда пользователи будут исследовать локацию, населенную мутантами.

Трек также включает жуткий эмбиент, который может резко прерываться. В целом композиция подходит под атмосферу S.T.A.L.K.E.R. 2. Игры серии всегда обладали ярко выраженными элементами хоррора.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основные подробности

Действия сиквела развернутся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Игра будет сочетать элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора.

История будет вариативной и отметится несколькими концовками. В процессе прохождения пользователям предстоит принимать решения, которые повлекут за собой последствия.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведется продвинутым искусственным интеллектом и усовершенствованной системой симуляции жизни A-Life 2.0. Благодаря ей персонажи, мутанты и животные будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Еще планируется реализовать 30 видов оружия, динамичную смену погодных условий, механики выживания и многое другое.

Игру перенесли на 2023 год в связи с временной приостановкой разработки после полномасштабного вторжения России.

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