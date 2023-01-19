На изображениях четко ощущается фирменная атмосфера серии.

GSC Game World опубликовала два новых скриншота S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Игра выглядит феноменально и близка по атмосфере к предыдущим частям серии.

Украинские разработчики поделились изображениями с изданием Wired. На первой картинке показан главный герой Скиф, который перезаряжает автомат. Он находится вблизи старого железнодорожного моста с несколькими ржавыми грузовыми вагонами и цистернами. Неподалеку от протагониста разворачивается битва между мутировавшими зверьми.

Этот скриншот также позволяет подробно изучить интерфейс игры. Сверху будет компас с отметками мест интереса и заданий, а также дистанцией к точкам. Снизу есть шкалы здоровья, выносливости и радиации, а также три отметки. Одна из них точно отвечает за голод.

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Второй скриншот показывает графические красоты S.T.A.L.K.E.R. 2. Освещение, растительность и детализация в игре действительно поражают — Unreal Engine 5 позволяет добиться невероятных результатов. Местами на картинках заметно общее ухудшение графики по сравнению с первым геймплейным трейлером, но игра все еще выглядит отменно.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основные подробности

Действия сиквела развернутся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Игра будет сочетать элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора.

История будет вариативной и отметится несколькими концовками. В процессе прохождения пользователям предстоит принимать решения, которые повлекут за собой последствия.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведется продвинутым искусственным интеллектом и усовершенствованной системой симуляции жизни A-Life 2.0. Благодаря ей персонажи, мутанты и животные будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Еще планируется реализовать 30 видов оружия, динамичную смену погодных условий, механики выживания и многое другое.

Игру перенесли на 2023 год в связи с временной приостановкой разработки после полномасштабного вторжения России.

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