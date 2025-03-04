Теперь владельцы Dstorage должны выплатить Nintendo почти 500 тысяч евро компенсации.

Nintendo выиграла суд против французского файлообменника Dstorage, который обвиняли в распространении пиратских игр японской корпорации.

Разбирательство тянулось ещё с 2021 года, когда против Dstorage подали иск с обвинением о том, что компания отказывается удалить пиратский контент со своего сайта 1fichier.com. Тогда Dstorage не согласилась с обвинениями и в апреле 2023 года довела дело до высшего суда Франции.

Теперь, когда Dstorage проиграла, она обязана выплатить Nintendo 442 тысячи евро компенсации и ещё 27 тысяч евро за расходы на судебные разбирательства.

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Nintendo назвала этот суд большой победой над пиратством для всей игровой индустрии, а также поблагодарила французский суд за плодотворное сотрудничество, отметив, что теперь подобных случаев будет меньше, ведь пиратские сайты будут более охотно сотрудничать с компаниями и сразу же удалять незаконный контент.

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