Nintendo опубликовала новый финансовый отчет, из которого стало известно об общем количестве реализованных консолей Switch. По состоянию на декабрь 2024 года и за почти восемь лет с момента запуска было продано 150 млн единиц.
Nintendo Switch на пути к тому, чтобы обойти по продажам PS2 – консоли нужно еще 10 млн, чтобы стать самой продаваемой консолью всех времен.
При этом Nintendo уточнила, что продажи как железа, так и игр с октября по декабрь 2024 года были ниже ожиданий. По этой причине компания снизила прогноз прибыли на финансовый год на 22%. Из интересного – OLED-версия Switch третий год подряд составляет большую часть продаж.
Сможет ли Switch обойти PS2, вопрос открытый, поскольку до конца 2025 года на рынке появится Switch 2. Все внимание будет устремленно к ней, а первую версию, скорее всего, покупать будут не так активно. Тем более, учитывая, что в Switch 2 будет обратная совместимость с играми для оригинальной Switch.
С другой стороны, не исключено, что Nintendo после выхода нового поколения снизит цены на первую консоль. Напоминаем, что на старте в 2017 году Switch стоила $299. За почти восемь лет компания ни разу не снижала цену на нее. Для тех, кто хочет сэкономить есть бюджетная версия Switch Lite за $199.
Nintendo также отметила, что все еще планирует выпустить новых "Покемонов" и Metroid Prime в 2025 году. Обе игры будут выпускаться кроссплатформенно, то есть выйдут на Switch 1 и Switch 2.
Как и оригинальная консоль, Switch 2 – сочетание портативного и домашнего режимов. Однако съемные контроллеры Joy-Con теперь крепятся с помощью магнитов, а сама приставка стала крупнее, в том числе получив увеличенный экран. Официальные спеки пока неизвестны, но, согласно утечкам, диагональ дисплея составит 8 дюймов.
Больше подробностей должны рассказать на ближайшей Nintendo Direct – мероприятие пройдет 2 апреля. Аналитики считают, что цена консоли составит 400 долларов (~17 000 грн).