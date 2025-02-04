Консоли нужно еще 10 млн, чтобы стать самой продаваемой консолью всех времен.

Nintendo опубликовала новый финансовый отчет, из которого стало известно об общем количестве реализованных консолей Switch. По состоянию на декабрь 2024 года и за почти восемь лет с момента запуска было продано 150 млн единиц.

Nintendo Switch на пути к тому, чтобы обойти по продажам PS2 – консоли нужно еще 10 млн, чтобы стать самой продаваемой консолью всех времен.

При этом Nintendo уточнила, что продажи как железа, так и игр с октября по декабрь 2024 года были ниже ожиданий. По этой причине компания снизила прогноз прибыли на финансовый год на 22%. Из интересного – OLED-версия Switch третий год подряд составляет большую часть продаж.

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Сможет ли Switch обойти PS2, вопрос открытый, поскольку до конца 2025 года на рынке появится Switch 2. Все внимание будет устремленно к ней, а первую версию, скорее всего, покупать будут не так активно. Тем более, учитывая, что в Switch 2 будет обратная совместимость с играми для оригинальной Switch.

С другой стороны, не исключено, что Nintendo после выхода нового поколения снизит цены на первую консоль. Напоминаем, что на старте в 2017 году Switch стоила $299. За почти восемь лет компания ни разу не снижала цену на нее. Для тех, кто хочет сэкономить есть бюджетная версия Switch Lite за $199.

Nintendo также отметила, что все еще планирует выпустить новых "Покемонов" и Metroid Prime в 2025 году. Обе игры будут выпускаться кроссплатформенно, то есть выйдут на Switch 1 и Switch 2.

Как и оригинальная консоль, Switch 2 – сочетание портативного и домашнего режимов. Однако съемные контроллеры Joy-Con теперь крепятся с помощью магнитов, а сама приставка стала крупнее, в том числе получив увеличенный экран. Официальные спеки пока неизвестны, но, согласно утечкам, диагональ дисплея составит 8 дюймов.

Больше подробностей должны рассказать на ближайшей Nintendo Direct – мероприятие пройдет 2 апреля. Аналитики считают, что цена консоли составит 400 долларов (~17 000 грн).

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