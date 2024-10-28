О будущей консоли собралось уже много слухов, касающихся дизайна и характеристик.

Согласно последним сообщениями, компания Nintendo готовится официально представить долгожданную консоль Switch 2 до конца октября 2024 года.

Зарубежные издания ссылаются на блогера PH Brazil, которого называют "надежным источником". Он ожидает презентацию приставки в начале этой недели, 28 или 29 октября.

Пока что Nintendo не комментирует слухи, но фанаты продолжают следить за новостями. В конце сентября появилась информация, что разработка Switch 2 завершена, а в продаже она появится весной 2025 года – в марте или апреле.

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Nintendo Switch 2: что известно о новой консоли

В предварительном анонсе компании Switch 2 не упоминается напрямую – консоль называют "преемником Nintendo Switch". О консоли набралось уже предостаточно утечек и слухов, в том числе касающихся дизайна и характеристик.

Уже практически подтверждено, что Switch 2 сохранит привычный форм-фактор с "джойконами" по бокам, но дисплей вырастет с 6,2 до 8 дюймов. Игры с первой Switch смогут запускаться на Switch 2. Также консоль почти наверняка подорожает: разные источники называют цену 399 и 499 долларов.

Прошлым летом надежные СМИ писали, что прототип преемника Switch тайно показали на Gamescom. В ходе презентации на консоли запустили The Matrix Awakens на движке Unreal Engine 5. Демо работало с трассировкой лучей и графикой уровня PS5 и Xbox Series, но с активированным NVIDIA DLSS. То есть игры на компактной приставке будут выглядеть максимально круто.

Изначально релиз консоли ожидался в первой половине 2024 года. По данным СМИ, премьеру перенесли на следующий год из-за желания Nintendo избежать дефицита консолей на старте продаж и обеспечить внушительную стартовую линейку игр.

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