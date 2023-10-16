Игры с открытым миром – это высшая форма игрового эскапизма. Когда вы настроены на масштабное приключение, нет ничего лучше, чем отправиться в путешествие по сельской местности с холмами, огромным городским пейзажем или чужой планете.
Одно из самых популярных и старейших изданий о видеоиграх – журнал PC Gamer – на своем сайте составил десятку лучших игр с открытым миром на ПК, в которые обязательно стоит поиграть. Расставлять по местам тайтлы редакция не стала, так как каждый заслуживает первого места.
- Открывает топ хардкорная экшен-адвенчура Elden Ring от студии FromSoftware, авторов Dark Souls, Bloodborne и Demon's Souls. Но в отличие от большинства Soulslike-игр, в ней есть открытый мир, "полный вызовов и препятствий, преодолев которые, вы почувствуете себя настоящим героем".
- Также в рейтинге оказалась Assassin's Creed Valhalla с гигантскими просторами для исследования. В последние годы стало модно критиковать Ubisoft за порой шаблонный подход, который она применяет к "Ассассинам" и другим топовым тайтлам, но в случае с Valhalla их старания заслуживают внимания.
- Любителям свободы действий также будет интересна Death Stranding от Хидео Кодзимы. Одна из главных особенностей окружения в игре заключается в том, что оно не помогает пользователю, а, наоборот, постоянно представляет опасность.
Также в топ PC Gamer попали Red Dead Redemption 2, Tchia, The Elder Scrolls 5: Skyrim, Dying Light 2, Forza Horizon 5, GTA 5, и, конечно же, The Witcher 3.
Что касается Tchia, то эта красочная инди-игра не такая большая, как другие игры в этом списке, но она полна очарования и креативности. Во время исследования вы можете делать все: от игры на гавайской гитаре до вырезания тотемов и фотографирования.
Ранее журналисты другого издания, DualShockers, собрали десятку лучших игр, похожих на Dark Souls. У творений FromSoftware за последнее поколение появилось много достойных последователей.
А Мarvel’s Spider-Man 2, главный эксклюзив PlayStation в 2023 году, назвали не только одну из лучших игр года, но и одной из лучших игр про супергероев в принципе.