Среди них есть как всеми любимые серии, так и малоизвестные инди-тайтлы. Даже нашлось место гоночной игре.

Игры с открытым миром – это высшая форма игрового эскапизма. Когда вы настроены на масштабное приключение, нет ничего лучше, чем отправиться в путешествие по сельской местности с холмами, огромным городским пейзажем или чужой планете.

Одно из самых популярных и старейших изданий о видеоиграх – журнал PC Gamer – на своем сайте составил десятку лучших игр с открытым миром на ПК, в которые обязательно стоит поиграть. Расставлять по местам тайтлы редакция не стала, так как каждый заслуживает первого места.

Открывает топ хардкорная экшен-адвенчура Elden Ring от студии FromSoftware, авторов Dark Souls, Bloodborne и Demon's Souls. Но в отличие от большинства Soulslike-игр, в ней есть открытый мир, "полный вызовов и препятствий, преодолев которые, вы почувствуете себя настоящим героем".

Также в рейтинге оказалась Assassin's Creed Valhalla с гигантскими просторами для исследования. В последние годы стало модно критиковать Ubisoft за порой шаблонный подход, который она применяет к "Ассассинам" и другим топовым тайтлам, но в случае с Valhalla их старания заслуживают внимания.

Любителям свободы действий также будет интересна Death Stranding от Хидео Кодзимы. Одна из главных особенностей окружения в игре заключается в том, что оно не помогает пользователю, а, наоборот, постоянно представляет опасность.

Также в топ PC Gamer попали Red Dead Redemption 2, Tchia, The Elder Scrolls 5: Skyrim, Dying Light 2, Forza Horizon 5, GTA 5, и, конечно же, The Witcher 3.

Что касается Tchia, то эта красочная инди-игра не такая большая, как другие игры в этом списке, но она полна очарования и креативности. Во время исследования вы можете делать все: от игры на гавайской гитаре до вырезания тотемов и фотографирования.

Ранее журналисты другого издания, DualShockers, собрали десятку лучших игр, похожих на Dark Souls. У творений FromSoftware за последнее поколение появилось много достойных последователей.

А Мarvel’s Spider-Man 2, главный эксклюзив PlayStation в 2023 году, назвали не только одну из лучших игр года, но и одной из лучших игр про супергероев в принципе.

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