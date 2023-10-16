Студия Mojang объявила, что общий объем продаж Minecraft превысил 300 млн на всех платформах.

Minecraft, пиксельная игра-песочница, которая завоевала сердца миллионов геймеров по всему миру, достигла нового исторического рекорда. Студия Mojang объявила, что число проданных копий их творения преодолело отметку в 300 млн.

Последний официальный показатель продаж Minecraft разглашался в апреле 2021-го – тогда они составляли 238 млн копий. Таким образом только за последние два с половиной года пользователи приобрели больше 60 млн копий игры.

Ближайший конкурент Minecraft – пятая часть Grand Theft Auto. Этим летом Take-Two объявила, что игра разошлась тиражом в 185 млн копий.

В следующем году Minecraft исполнится 15 лет. Разработчики посоветовали фанатам "следить за обновлениями и сюрпризами", приуроченным к этому юбилею, на протяжении всего 2024 года.

В частности, анонсировано обновление Minecraft 1.21 и новое сюжетное дополнение по "Звёздным войнам" – "Путь джедая", которое выйдет 7 ноября. А еще завершилось голосование за новых мобов – ими стали "Бриз" и "Броненосец"

Minecraft — основные подробности

Это песочница с открытым миром и элементами выживания, где пользователи могут проявлять свои творческие навыки, строить дома и даже города.

Первую версию проекта Маркус Перссон выпустил еще в 2009 году. Прислушиваясь к отзывам игроков, разработчик улучшал Minecraft, добавляя в него все новые и новые механики.

Проект довольно быстро набирал популярность. И уже в 2014 году Microsoft купила студию Перссона Mojang AB и права на Minecraft за $2,5 миллиарда.

В разработке находится экранизация Minecraft с Джейсоном Момоа. Фильм анонсировали еще в далеком 2016 году и планировали выпустить в 2019-м. Однако лента угодила в производственный ад.

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