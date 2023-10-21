Даже в минимальной конфигурации указаны GeForce RTX 2060 и Radeon RX 6600.

Студия Remedy за неделю до выхода поделилась системными требованиями своего мистического триллера Alan Wake 2, который является одной из самых ожидаемых новинок этого года.

Версия для ПК оказалась весьма требовательной в плане "железа", хотя об этом можно было догадаться еще по первым геймплейным видеороликам. Поиграть в новинку с комфортом смогут не все.

Например, в минимальных требованиях указаны:

Процессор — Intel i5-7600K или аналог AMD; Видео дня

Оперативная память — 16 ГБ;

Видеокарта — GeForce RTX 2060 или Radeon RX 6600.

С такой конфигурацией игра будет работать на низких настройках графики в 1080p/30 fps с активированным FSR/DLSS.

Чтобы играть на средних настройках графики, понадобится:

Процессор — Ryzen 7 3700X или аналог Intel;

Оперативная память — 16 ГБ;

Видеокарта — GeForce RTX 3070 или Radeon RX 6700 XT.

А для максимально комфортной игры без трассировки Alan Wake 2 нужен ПК с RTX 4070 или Radeon RX 7800 XT. Включение трассировки лучей потребует еще более мощной карты, что ожидаемо.

Примечательно, что абсолютно во всех вариантах настройки игры предполагается использование технологий Nvidia DLSS и AMD FSR. Судя по всему, Alan Wake 2 разрабатывалась с прицелом на апскейлеры, и без них требования будут еще выше.

Также, вслед за Phantom Liberty и Starfield, разработчики прямо указывают, что для запуска Alan Wake 2 подойдет только SSD. Время HDD в игровых ПК явно прошло, хотя полный переход займет время.

Релиз Alan Wake 2 состоится уже 27 октября на PS5, Xbox Series и ПК (эксклюзив Epic Games Store). Дополнительным стимулом для украинских игроков будет то, что сразу на релизе игра получит официальную украинскую локализацию. Она будет присутствовать в форме субтитров и интерфейса.

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