Студия Remedy за неделю до выхода поделилась системными требованиями своего мистического триллера Alan Wake 2, который является одной из самых ожидаемых новинок этого года.
Версия для ПК оказалась весьма требовательной в плане "железа", хотя об этом можно было догадаться еще по первым геймплейным видеороликам. Поиграть в новинку с комфортом смогут не все.
Например, в минимальных требованиях указаны:
Процессор — Intel i5-7600K или аналог AMD;Видео дня
- Оперативная память — 16 ГБ;
- Видеокарта — GeForce RTX 2060 или Radeon RX 6600.
С такой конфигурацией игра будет работать на низких настройках графики в 1080p/30 fps с активированным FSR/DLSS.
Чтобы играть на средних настройках графики, понадобится:
- Процессор — Ryzen 7 3700X или аналог Intel;
- Оперативная память — 16 ГБ;
- Видеокарта — GeForce RTX 3070 или Radeon RX 6700 XT.
А для максимально комфортной игры без трассировки Alan Wake 2 нужен ПК с RTX 4070 или Radeon RX 7800 XT. Включение трассировки лучей потребует еще более мощной карты, что ожидаемо.
Примечательно, что абсолютно во всех вариантах настройки игры предполагается использование технологий Nvidia DLSS и AMD FSR. Судя по всему, Alan Wake 2 разрабатывалась с прицелом на апскейлеры, и без них требования будут еще выше.
Также, вслед за Phantom Liberty и Starfield, разработчики прямо указывают, что для запуска Alan Wake 2 подойдет только SSD. Время HDD в игровых ПК явно прошло, хотя полный переход займет время.
Релиз Alan Wake 2 состоится уже 27 октября на PS5, Xbox Series и ПК (эксклюзив Epic Games Store). Дополнительным стимулом для украинских игроков будет то, что сразу на релизе игра получит официальную украинскую локализацию. Она будет присутствовать в форме субтитров и интерфейса.