Торги начинались с 99 центов.

Сегодня на eBay завершился аукцион по продаже куриного наггетса в форме персонажа популярной игры Among Us Его купили за $99997.

Изначально торги стартовали с суммы в 99 центов. Наггетс такой необычной формы был найден в специальном меню McDonald’s, созданном в коллаборации с популярной корейской k-pop группой BTS.

Продавец под псевдонимом Polizna утверждал, что срок годности товара (14 дней) еще не истек. Чтобы доставить покупателю свежий наггетс, его запаковали в вакуумную упаковку и пообещали отправить самолетом американской службы доставки USPS. В подарок к наггетсу продавец планировал положить сычуаньский соус.

Когда цена на шутливый лот превысила $33 тысячи, на него обратили внимание сами разработчики Among Us, а также многие СМИ. В результате наггетс стал стремительно расти в цене. Желающие приобрести необычный "сувенир" сделали 184 ставки. За два дня до закрытия торгов за него отдавали более $50 тысяч, а к окончанию аукциона сумма увеличилась почти вдвое.

Дополнительной популярности этой ситуации придала бесплатная раздача самой Among Us в цифровом магазине Epic Games Store. В первые дни акции число ежедневных пользователей игры на ПК увеличилось с 300 тысяч до 2 миллионов.

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Автор: Сергей Коршунов