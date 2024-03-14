Пользователи и СМИ требуют переделать игру.

Capcom постепенно реанимирует Resident Evil и предлагает много ремейков на выбор, но не все они были приняты положительно.

Как пишет IGN, недавно в Resident Evil 5 разработчики представили африканский сеттинг. В нем игрокам предстоит сражаться с темнокожими зомби-маджини, которые были заражены паразитом.

Поскольку обычно противниками выступают светлокожие люди, то на этот раз Крис Редфилд и Шева фактически расстреливают население африканской страны.

Видео дня

"В 2020-х годах, в мире после Black Lives Matter, есть только один приемлемый ответ на то, что белый человек стреляет в волны африканцев на протяжении всей видеоигры: нет", - возмущается издание.

Журналисты требуют полностью переписать новое творение, хотя это и получится совершенно новая игра.

"Ремейки, возможно, и способны переосмыслить исходный материал, но изменений может быть так много, что это уже не ремейк, а новая игра. А если убрать Африку из Resident Evil 5, то это уже не Resident Evil 5? Даже если значительно улучшить и сделать более деликатным подход к континенту - возможно, с чернокожим главным героем и более сочувственным взглядом на вспышку эпидемии - игра просто будет слишком оторвана от оригинала, чтобы носить название "Resident Evil 5", - признает издание.

Однако на форумах с такой категоричностью не соглашаются и говорят, что надо оставаться верными оригиналу. Хотя тех, кто считает, что игру вообще не надо менять, все же меньшинство.

Франшиза Resident Evil

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Resident Evil 4 вошла в список лучших новинок года по размеру валовой выручки и топа самых популярных игр на Steam Deck по количеству ежедневных игроков.

Сейчас все части франшизы продаются в Steam по огромным скидкам - от 25% до 75%.

Вас также могут заинтересовать новости: