Возможно, Dino Crysis получит заслуженный второй шанс.

Слухи о возрождении Dino Crysis регулярно появляются в Сети на протяжении последних лет. И вот поступил намек от надежного инсайдера, что Capcom действительно решила взяться за серию.

Все началось с поста информатора shinobi602 в Twitter. Он написал: "Сегодня день семейства Dino? Наконец-то наши голодные аппетиты будут удовлетворены?". Затем shinobi602 опубликовал изображение, намекающее, что Capcom не собирается делиться никакими новостями о Dino Crysis.

К обсуждению присоединился инсайдер Том Хендерсон, который знаменит своими надежными источниками в индустрии. Он лишь написал: "В следующий раз". Фраза информатора намекает, что разработчики все же готовят возрождение Dino Crysis в определенном формате. Однако анонс состоится только в будущем. Другими сведениями Хендерсон не поделился.

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Подробнее о серии Dino Crysis

Это франшиза хорроров с элементами выживания от Capcom. Она включает четыре проекта, которые вышли в период с 1999 по 2003 год. С тех пор серия пребывала в забвении.

Сюжеты во всех частях франшизы были посвящены выживанию среди динозавров. А геймплей базировался на принципах Resident Evil: нужно искать полезные предметы, оружие и припасы, а также решать головоломки.

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