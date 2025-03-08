Самое интересное, что в суд подал один из разработчиков этого же Limbo.

Один из основателей студии Playdead, известной по Limbo и Inside, Дино Патти заявил, что на него подали иск на 70 тысяч долларов за... скриншот из Limbo на его странице LinkedIn. Якобы это нарушение прав интеллектуальной собственности.

Сделал это никто иной как Арнт Йенсен, сооснователь Playdead, который тоже стоял у истоков компании и работал над Limbo. В иске Йенсен написал, что в своей недавней статье о разработке Limbo Патти использовал защищённый авторским правом скриншот из игры.

Патти отреагировал на иск и рассказал, что они с Йенсеном давно враждуют, а судебная волокита тянется уже 9 лет. По словам Дино, Арнт пытается вычеркнуть его имя из истории компании, хоть и Патти констатирует факт, что без него Playdead уже бы не существовало:

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"Арнт, в прошлый раз, когда ты пытался меня запугать, я сказал тебе, что сделаю это публичным. Суровая правда - Ты знаешь, что я принимал значительное участие в создании Playdead с нуля - я тоже это знаю. - Те первые годы были битвой, как никакая другая. Мы вместе боролись, строили и преодолевали трудности. - Без меня Playdead не существовало бы. Это не эго. Это факт".

Патти подытожил, что Йенсен хочет вписать себя в историю как единоличного создателя Playdead и Limbo, из-за чего таскает компанию по судам.

Ранее мы рассказывали, что Nintendo выиграла суд против французского файлообменника Dstorage, на котором пираты распространяли нелицензиозные копии игр японской корпорации. Дело дошло верховного суда Франции.

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