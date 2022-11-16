Часть критиков разгромили новый проект Дино Пати.

Западные критики опубликовали обзоры Somerville — дебютной игры студии Jumpship, которую возглавляет Дино Пати, бывший руководитель Playdead. Эта датская команда известна благодаря двум шедеврам — Limbo и Inside. От новинки ожидали похожего качества исполнения, однако шедевр не случился. Журналисты в целом прохладно встретили игру, а некоторые из них написали весьма негативные статьи.

Somerville имеет на Metacritic (ПК-версия) 73 балла после 24 обзоров. На Xbox Series X игра получила 68 баллов при 14 рецензиях. Критикам понравилась загадочная атмосфера и утонченный визуальный стиль, который подчеркивает ее.

История названа спорным аспектом, ведь поначалу она интригует, но в конце разочаровывает. А вот простые головоломки и обилие технических недочетов стали главными поводами для снижения оценок. Выдержки из мнений отдельных изданий присутствуют ниже.

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VG247 (5 из 5): "По правде говоря, я не самый большой мыслитель, когда дело касается медиа. Я смотрю фильм, читаю книгу, играю в игру и принимаю происходящее за чистую монету. Если смысл скрыт за 10-тысячным постом на Reddit, то, возможно, он был передан недостаточно хорошо. У Somerville нет такой проблемы. Она воздействует [на игрока] всеми правильными способами, и я не могу рекомендовать эту игру еще более настоятельно".

PC Games (6 из 10): "Если вы ожидаете, что Somerville будет такой же отполированной и захватывающей, как всеми любимая Inside, вас ждет разочарование. В игре есть свои моменты, хотя она довольно быстро превращается в занудство".

PC Gamer (45 из 100): "Somerville никогда не достигает своей цели, благодаря прямолинейной режиссуре и разочаровывающей механике".

Somerville — основные подробности

Это двухмерное приключение в духе Limbo и Inside от студии Jumpship. Сюжет игры повествует о главном герое, который ищет свою семью в условиях инопланетного вторжения.

В проекте сделана ставка на таинственную атмосферу. Пользователям раскрывают сюжет через визуальный ряд и события. А остальное приходится додумывать на основе деталей и задников на локациях.

Геймплей включает исследование местности, решение загадок и разнообразные постановочные моменты, например, с побегами.

Somerville вышла 15 ноября 2022 года на ПК, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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