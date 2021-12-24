Время раздачи ограничено.

Epic Games Store продолжает радовать публику ежедневными раздачами игр. Ранее в магазине была бесплатной тактическая RPG Mutant Year Zero: Road to Eden, а теперь пользователи могут пополнить коллекцию одной из лучших игр про вампиров — экшеном Vampyr. Акция действует только сегодня, до 18:00 по Киеву. Дальше начнется раздача "тайной игры", название которой пока не раскрывается.Читайте такжеНа ПК раздают тактическую ролевую игру про выживание разумных зверей в постапокалипсисе

Vampyr фигурировала в утечке от инсайдеров с форума Dealabs. Однако информаторы ошиблись с датой — они написали, что проект станет бесплатным только 25 декабря. Слитый перечень оказался неточным, поэтому на него лучше ориентироваться с большой осторожностью.

Подробнее о Vampyr

Это боевик с ролевыми элементами от студии Dontnod Entertainment и издательства Focus Home Interactive. В игре демонстрируется Лондон образца 1918 года. Главный герой — военный врач Джонатан Рид, которого против его воли обратили в вампира. Теперь протагонист должен раскрыть все тайны общества кровопийц и выяснить, от кого он получил укус.

Геймплей Vampyr включает прокачку, сражения с применением разнообразных умений, исследование мира и систему кармы. Игрок может лечить местных жителей или пить их кровь. Это повлияет на облик Лондона и ситуацию в каждом районе.

Еще одной особенностью проекта стала вариативность сюжета. Отдельные принятые решения повлияют на концовку.

В Steam Vampyr получила 11 702 отзыва, 75 % из которых положительные.

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