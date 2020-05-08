На Nintendo Switch выйдет хоррор Kholat

Игра станет доступна на гибридной консоли 14 мая.

Приключенческий хоррор Kholat от польской студии IMGN.Pro выйдет на Nintendo Switch уже 14 мая.

Об этом разработчики объявили в анонсирующем трейлере игры, который был снят с участием живых актеров.

Трейлер Kholat для Nintendo Switch

Что такое Kholat

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Kholat – это приключенческий хоррор, созданный по мотивам реальных событий. Сюжет расскажет об инциденте на перевале Дятлова, когда девять советских туристов таинственно погибли в Уральских горах. Что погубило группу Дятлова – убийца, правительственные эксперименты, ритуалы местных племен или может инопланетяне? Игрок окажется в той же негостеприимной местности, чтобы узнать правду о произошедшей трагедии. Для этого нужно будет исследовать локации, собирать дневники, записки, и по крупицам восстанавливать картину событий. Главные плюсы игры – это таинственная атмосфера и рассказчик, которого озвучил актер Шон Бин, звезда «Игры престолов» и «Властелина колец».

Хоррор Kholat вышел в 2015 году на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. На агрегаторе Metacritic ПК-версия игры получила 64 балла из 100 от критиков и 7 баллов из 10 от игроков.