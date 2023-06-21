Окружение проектировалось с учетом геймплейных возможностей.

Massive Entertainment стремится сделать Star Wars Outlaws как можно более разнообразной. Студия реализовала особенности в игровом процессе на каждой из планет. А окружение проектировалось с учетом этих возможностей.

Такой информацией поделились креативный директор Star Wars Outlaws Джулиан Герити и руководитель разработки Матиас Карлсон в интервью Famitsu. Во время разговора первый заявил: "У нас не так много планет, поскольку мы не генерируем их автоматически. Некоторые планеты, такие как Тошара, которую мы только что представили, будут реализованы, как и некоторые культовые звезды из "Звездных войн".

Затем Герити упомянул о геймплейном разнообразии в разных уголках Галактики: "Мы разработали каждую планету с учетом особенностей игрового процесса. На Тошаре, например, вы можете исследовать дикую природу на спидербайке, а на другой планете вы можете быть вором, скрытно работающим в городе".

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Судя по заявлению креативного директора, можно ожидать разный темп и стиль прохождения заданий в зависимости от локации. Это должно гарантировать разнообразие при должном качестве реализации окружения и геймплейных механик.

Star Wars Outlaws — подробнее об игре

Это экшен в открытом мире с видом от третьего лица. События проекта разворачиваются в период между фильмами "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая".

Главной героиней стала наемница и авантюристка Кей Весс, у которой есть спутник Никс. Она готовится поучаствовать в масштабном ограблении, чтобы получить деньги на свободную жизнь.

В игре реализованы задания от разных преступных синдикатов. За их выполнение повышается репутация у той или иной группировки.

Геймплей включает скрытное устранение противников, управление Никсом для взаимодействия с окружением, перестрелки, полеты на корабле и другое.

Star Wars Outlaws выйдет в 2024 году на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Series S.

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