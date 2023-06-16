В игре действительно ощущается дух космического вестерна.

Геймплейная демонстрация Star Wars Outlaws в рамках Ubisoft Connect стала приятным сюрпризом. Игра ощущается красивой, разнообразной и достойно срежиссированной. Чего только стоит возможность вылетать из атмосферы планеты в открытый космос, а затем сразу вступать в бой с вражескими кораблями. Подавляющему большинству пользователей игра тоже понравилась, и они даже начали сравнивать Star Wars Outlaws с Red Dead Redemption 2. Креативный директор проекта Джулиан Герити очень доволен этим.

В беседе с GamesRadar руководитель заявил, что уважает Rockstar Games. Студия создает культовые хиты, и такое сравнение позволяет "чувствовать себя прекрасно". Однако теперь Ubisoft Massive понадобится оправдать высокие ожидания аудитории, которая ждет проект уровня RDR 2.

"Rockstar делает лучшие игры в мире, верно? Я здесь не для того, чтобы говорить о других играх, но если есть сравнение, то мне это очень приятно. Потому что, честно говоря, уважение, которое я испытываю к этим играм, колоссально", — заявил Герити.

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Star Wars Outlaws — подробнее об игре

Это экшен в открытом мире с видом от третьего лица. События проекта разворачиваются в период между фильмами "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая".

Главной героиней стала наемница и авантюристка Кей Весс, у которой есть спутник Никс. Она готовится поучаствовать в масштабном ограблении, чтобы получить деньги на свободную жизнь.

В игре реализованы задания от разных преступных синдикатов. За их выполнение повышается репутация у той или иной группировки.

Геймплей включает скрытное устранение противников, управление Никсом для взаимодействия с окружением, перестрелки, полеты на корабле и другое.

Star Wars Outlaws выйдет в 2024 году на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Series S.

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