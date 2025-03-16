Сценарий для проекта написал автор оригинальной визуальной новеллы, а композиторы игры помогают Акире Ямаоке.

Konami официально представила Silent Hill f и подтвердила, что над сценарием игры работает автор культовой визуальной новеллы в жанре психологический хоррор "Когда плачут цикады" Ryukishi07.

Кроме того, в создании саундтрека Silent Hill f примут участие композиторы Dai и Xaki, известные по музыке к новелле. Их работы давно считаются эталоном атмосферного звучания в жанре.

Несмотря на это, за общее звуковое оформление игры по-прежнему отвечают ветераны серии: Акира Ямаока, который напишет музыку для "Туманного мира", и Кэнсуке Инаге, работающий над звуками "Другого мира". Dai и Xaki же внесут свой вклад в отдельные сцены, которые Ryukishi07 хотел сделать особенно эмоциональными.

Видео дня

Сам факт их участия в проекте выглядит как судьбоносное совпадение. Dai в свое время попал в игровую индустрию после того, как отправил Ryukishi07 письмо с критикой звукового сопровождения "Когда плачут цикады", заявив, что оно слишком шумное. В ответ автор предложил ему самому попробовать написать музыку, не рассчитывая на серьезный ответ. Однако Dai принял вызов, отправил свои композиции, и с тех пор стал постоянным композитором 7th Expansion.

Ранее Konami пришла к выводу, что на последние части Silent Hill сильно повлияла западная культура, поэтому было решено сделать Silent Hill f "на 100% японским". Это будет первая часть серии, действия которой происходят в стране восходящего солнца.

Вас также могут заинтересовать новости: