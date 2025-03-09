Notch показал скриншоты своей новой игры Levers and Chests / Фото - Notch

Создатель Minecraft Маркус Notch Перссон опубликовал новую подборку скриншотов из своей игры Levers and Chests, фэнтезийного рогалика с элементами лутер-шутера.

На снимках можно увидеть водяную мельницу, подземелья и воксельные локации, напоминающие Minecraft. В интерфейсе заметны персонажи и инвентарь, а среди врагов - зелёные зомби.

Игра создаётся студией Bitshift Entertainment, основанной Перссоном в апреле 2024 года. Он описывает проект как смесь Borderlands и Dungeons and Dragons с ролевой системой d20.

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Фото Levers and Chests 09 марта 2025
Фото Levers and Chests 09 марта 2025
Фото Levers and Chests 09 марта 2025
Фото Levers and Chests 09 марта 2025
Фото Levers and Chests 09 марта 2025
Фото Levers and Chests 09 марта 2025
Фото Levers and Chests 09 марта 2025
Фото Levers and Chests 09 марта 2025

Сейчас у Levers and Chests нет и примерной даты релиза и даже название ещё не окончательное.

Напомним, что ранее Маркус Перссон анонсировал Minecraft 2, который тоже должен был стать Rogue-like проектом, но позже передумал его делать. Разработчик хочет сосредоточиться на создании других двух проектов, которые уже находятся в разработке, один из них как раз Levers and Chests.

Также в прошлом году Notch уже показывал скриншоты одного из своих проектов, однако вряд ли это Levers and Chests, ведь графически игры очень сильно отличаются.

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