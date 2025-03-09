Игра получила название Levers and Chests и некоторые скриншоты выглядят очень оригинально.

Создатель Minecraft Маркус Notch Перссон опубликовал новую подборку скриншотов из своей игры Levers and Chests, фэнтезийного рогалика с элементами лутер-шутера.

На снимках можно увидеть водяную мельницу, подземелья и воксельные локации, напоминающие Minecraft. В интерфейсе заметны персонажи и инвентарь, а среди врагов - зелёные зомби.

Игра создаётся студией Bitshift Entertainment, основанной Перссоном в апреле 2024 года. Он описывает проект как смесь Borderlands и Dungeons and Dragons с ролевой системой d20.

Видео дня

Сейчас у Levers and Chests нет и примерной даты релиза и даже название ещё не окончательное.

Напомним, что ранее Маркус Перссон анонсировал Minecraft 2, который тоже должен был стать Rogue-like проектом, но позже передумал его делать. Разработчик хочет сосредоточиться на создании других двух проектов, которые уже находятся в разработке, один из них как раз Levers and Chests.

Также в прошлом году Notch уже показывал скриншоты одного из своих проектов, однако вряд ли это Levers and Chests, ведь графически игры очень сильно отличаются.

Вас также могут заинтересовать новости: