Возможно, выйдут сразу две игры.

Создатель Minecraft Маркус Notch Персон заявил, что готовит преемника своей легендарной игры.

В социальных сетях он громко заявил, что анонсирует Minecraft 2. Ранее разработчик запускал голосование, в каком жанре ему сделать следующую игру. Среди вариантов была классическая песочница, которая была бы прямым духовным наследником Minecraft, и Rogue-like от первого лица с элементами Dungeon Crawler.

Победил открытый мир, но сам Персон заявил, что он не против сделать обе игры, хоть и не знает, какая игра выйдет раньше. Впрочем сам разработчик немного переживает, что какой-то из проектов окажется заброшенным, хоть и постарается не допустить этого:

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"Мои намерения - быть предельно ясным и честным в этом вопросе. Духовные наследники, как правило, ну, вы знаете... исчезают. Это трагично. Это то, чего я боюсь для своей следующей игры, и то, чего я хочу избежать. Так почему бы не сделать то, что люди действительно хотят и за что готовы, как ни странно, дать мне ещё больше денег?"

Также Notch подчеркнул, что он глубоко уважает компанию Mojang, которая сейчас работает над Minecraft, и ни в коем случае не собирается ущемлять разработчиков своей новой игрой.

Ранее мы рассказывали, что Minecraft стал одной из самых продаваемых игр в Великобритании и Японии в 2024 году.

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