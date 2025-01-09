Маркус Перссон и его команда все-таки займутся роуглайком с элементами dungeon crawler.

Шведский гейм-дизайнер Маркус Перссон, "отец" Minecraft, отказался от идеи создать новую часть. Хотя на прошлой недеел громко заявлял, что готовит преемника своей легендарной игры.

Перссон в первый день 2025 года запустил опрос, в рамках которого предложил своим подписчикам в "Х" выбрать свой следующий игровой проект – пошаговый рогалик от первого лица Levers and Chests или духовного преемника Minecraft. Несмотря на то, что сообщество проголосовало за "Майнкрафт" (более 80% голосов), геймдизайнер и его команда займутся другим проектом.

В новом посте Перссон объявил о начале работы над Levers and Chests. По его словам, новая игра будет намного веселее, чем духовный наследник. Последние всегда представляют собой "грустные ностальгические свалки", ответил Перссон одному из комментаторов, который почувствовал себя "преданным" из-за новости об отмене Minecraft 2.

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Перссон пока не знает, когда состоится релиз Levers and Chests. Но утверждает, что собирается сделать такой же масштабный проект, как кубическая песочница в свое время.

Впрочем, есть вероятность, что игра не выйдет никогда. За 10 лет, прошедшие с продажи Minecraft и студии Mojang, гейм-дизайнер многократно начинал новые проекты, но ни одна игра так и не вышла.

Тем временем сама Minecraft продолжает оставаться одной из самых популярных игр в мире. Прошлой осенью игра получила обновление для Playstation 5, а в этом году проект Mojang покорит большие экраны – уже можно оценитьдебютный трейлер экранизации.

УНИАН рассказывал, что в Minecraft создали мир, населенный сотнями ИИ – они создают религии, мемы и вводят налоги. Но и это еще не все: нейросеть создала свою версию Minecraft, и в нее уже можно поиграть.

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