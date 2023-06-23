Началось судебное разбирательство между Microsoft и Федеральной торговой комиссией США, которая заблокировала приобретение Activision Blizzard. В ходе рассмотрения дела начали появляться разнообразные подробности. Одна из них касается конкуренции на консольном рынке. Microsoft считает, что проиграла "войну" Sony и Nintendo.
Согласно законодательству США, судебные доказательства должны находиться в открытом доступе. На один из документов, который предоставила корпорация, обратил внимание редактор The Verge Том Уоррен. В нем Microsoft официально заявила, что "Xbox проиграла консольные войны" Sony и Nintendo.
Согласно заявлению американской компании, она занимает третье место на рынке. В 2021 году продажи Xbox Series составили 16% от общего количества. А доля Xbox в консольной среде достигла лишь 21%. Показатели Sony и Nintendo не раскрываются, но Microsoft дала понять, что конкуренты ее опережают.
Приобретение Activision Blizzard: последняя информация
- Напомним, Microsoft продолжает бороться за право завершить сделку с покупкой Activision Blizzard за почти $70 миллиардов.
- Корпорация получила одобрение у регуляторов множества стран. Сюда относятся Евросоюз, Китай, Бразилия и Украина.
- Сделку заблокировали в Великобритании и США. А еще опасения выразил регулятор Новой Зеландии.