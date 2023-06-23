По словам компании, ее доля на рынке в 2021 году составляла 21%.

Началось судебное разбирательство между Microsoft и Федеральной торговой комиссией США, которая заблокировала приобретение Activision Blizzard. В ходе рассмотрения дела начали появляться разнообразные подробности. Одна из них касается конкуренции на консольном рынке. Microsoft считает, что проиграла "войну" Sony и Nintendo.

Согласно законодательству США, судебные доказательства должны находиться в открытом доступе. На один из документов, который предоставила корпорация, обратил внимание редактор The Verge Том Уоррен. В нем Microsoft официально заявила, что "Xbox проиграла консольные войны" Sony и Nintendo.

Согласно заявлению американской компании, она занимает третье место на рынке. В 2021 году продажи Xbox Series составили 16% от общего количества. А доля Xbox в консольной среде достигла лишь 21%. Показатели Sony и Nintendo не раскрываются, но Microsoft дала понять, что конкуренты ее опережают.

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Приобретение Activision Blizzard: последняя информация

Напомним, Microsoft продолжает бороться за право завершить сделку с покупкой Activision Blizzard за почти $70 миллиардов.

Корпорация получила одобрение у регуляторов множества стран. Сюда относятся Евросоюз, Китай, Бразилия и Украина.

Сделку заблокировали в Великобритании и США. А еще опасения выразил регулятор Новой Зеландии.

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