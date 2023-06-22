Стоимость подписки на ПК, которая официально запущена в Украине, осталась без изменений.

Microsoft объявила о повышении стоимости своей игровой продукции и услуг. Консоль Xbox Series X и подписка на сервис Game Pass теперь обойдутся дороже.

Цена упомянутой приставки выросла на 10%. Увеличение стоимости коснулось подавляющего большинства рынков. Теперь в Евросоюзе за Xbox Series X придется отдать 549,99 евро, в Канаде — 649,99 канадских долларов, в Австралии — 799,99 австралийских долларов, а в Великобритании — 479,99 фунтов.

США, Бразилию, Чили, Колумбию и Японию подорожание не затронуло. Однако в Стране восходящего солнца цена Xbox Series X и Series S выросла еще в январе. По этой причине Microsoft не стала поднимать стоимость второй раз. В Украине консоли корпорации официально не продаются. Однако они завозятся из других стран, и в результате ценники тоже изменятся в неприятную сторону.

Видео дня

Подорожание Game Pass

Microsoft в комментарии The Verge подтвердила рост цен на свой сервис подписки. Базовый вариант будет стоить $10,99 вместо $9,99, а Game Pass Ultimate подорожает на $2 в месяц — до $16,99.

В Украине официально запущен только PC Game Pass. И как раз на ПК Microsoft решила оставить прежние цены.

Вас также могут заинтересовать новости: