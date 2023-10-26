Релиз ремейка MGS 3 запланирован на 2024 год для ПК, PS5 и Xbox Series.

Когда в мае состоялся официальный анонс ремейка Metal Gear Solid 3: Snake Eater, все, что нам показали – это несколько кадров болота и главного героя, Нейкед Снейка, в обновленном виде. Новый трейлер наконец дает возможность взглянуть на игру в действии, хотя и вкратце.

Новый трейлер показали во время цифровой презентации Microsoft Xbox Partner Preview. Авторы используют современный движок Unreal Engine 5, у которого, к слову, пока что сложилась не самая лучшая репутация: во многом из-за плохой оптимизации выходящих на нем игр.

В почти 2-ух минутном трейлере показали живописные джунгли, бесшумное устранение противника, механику карабканья по уступам, физику грязи, воды и различных животных. Вместе с тем новые кадры, похоже, подтверждают, что Снейк наконец-то сможет двигаться сидя, в отличие от оригинальной игры.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (без тройки в названии) станет точным воссозданием оригинального сюжета и геймдизайна. Структуру оригинальной игры обещают сохранить, поэтому не стоит ожидать глобальной переработки. А графику и интерфейс подтянут до современных стандартов.

Konami говорит, что хочет начать с ремейка Metal Gear Solid 3, поскольку это история происхождения Большого Босса. Если все пойдет хорошо, это может означать, что в будущем мы получим ремейки Metal Gear Solid 1 и 2 на Unreal Engine. Оригинальная трилогия доступна в новом сборнике Metal Gear Solid: Master Collection, хотя качества ремастера оставляет желать лучшего.

Ремейк MGS 3 создается для ПК, PS5 и Xbox Series. У ремейка пока нет даты релиза, но он точно состоится до конца 2024 года. Создатель серии Metal Gear Solid, Хидео Кодзима, в создании проекта не участвует.

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