Анонс состоялся больше четырех лет назад, но игра по-прежнему находится в стадии препродакшена.

Похоже, новый Mass Effect придется ждать еще достаточно долго. Майкл Гэмбл, исполнительный продюсер BioWare и руководитель разработки будущей игры, прояснил в соцсети X статус проекта, отвечая на сообщения одного из фанатов.

По его словам, игра все еще находится на этапе препродакшена. Напомним, что анонс игры состоялся еще в 2020 году – тогда BioWare показала короткий тизер-трейлер. О самой игре по-прежнему почти ничего не известно.

Самые оптимистичные прогнозы предполагают, что следующий Mass Effect не следуетждать раньше 2028 года. Текущая политика BioWare заключается в том, чтобы делать игру "одну за раз".

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Если предположить, что релиз новой части состоится в 2028 году, то перерыв между выходом Mass Effect Andromeda и следующей частью составит 11 лет. Тогда как вся оригинальная трилогия легендарной космооперы в свое время вышла с временным промежутком всего в 6 лет.

Напомним, конце января в BioWare прошли увольнения и ротации кадров. По данным Bloomberg, команда сократилась с 200 человек до менее 100. Сейчас эта относительно небольшая команда работает над новой частью Mass Effect.

Тизер-трейлер новой части Mass Effect

Меж тем фанатам Mass Effect и научной фантастики стоит обратить внимание на Exodus. Это Sci-Fi RPG, над которой работают ветераны BioWare. Главный герой – странник, который ищет артефакты вымершей цивилизации. Игрокам предстоит путешествовать со спутниками, с которыми, конечно же, можно выстраивать отношения.

Ранее мы рассказывали, что сатирическая пародия на GTA 6, которую удалили из Playstation Store, теперь выходит в Steam.

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