Даты релиза всё ещё нет.

Archetype Entertainment, основатели которой ранее работали над первыми двумя Mass Effect, порадовала поклонников научной фантастики дебютным геймплейным трейлером Exodus, обещающей захватывающий ролевой опыт и глубокую систему принятия решений.

В видео можно увидеть динамичные сражения с использованием крюка-кошки и инопланетной магии, столкновения с бронированными существами и элементы скрытного прохождения.

События Exodus вращаются вокруг путешествий на околосветовых скоростях к далёким мирам в надежде отыскать давно утраченные технологии, способные изменить ход противостояния человечества с загадочными сущностями. Герой, которым может быть как мужчина, так и женщина, выступает одновременно и в роли исследователя, и лидера, влияя на судьбу своей цивилизации.

Дата выхода Exodus пока не раскрыта, но уже подтверждено, что проект появится на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что в кооперативный Elden Ring нельзя будет играть вдвоём. Игра предусматривает только прохождение в соло, либо втроём.

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