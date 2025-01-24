Это будет самая ожидаемая игра про создание самой ожидаемой игры, говорят разработчики.

Пародийная игра Grand Taking Ages, созданная в шутку над процессом разработки видеоигр и ожидаемым релизом GTA 6, была удалена из Playstation Store. Разработчик Violarte объявил о планах выпустить обновленную версию игры на платформе Steam в июле 2025 года, а также выразил надежду вернуть её на площадку Sony после внесённых изменений.

Grand Taking Ages представляет собой сатирический симулятор управления игровой студией, где игрокам предстоит балансировать между требовательными фанатами, корпоративными трудностями и бесконечными задержками.

Изначально игра называлась Grand Taking Ages 6, что было явным намёком на GTA 6, и высмеивала ожидания фанатов перед выходом одной из самых ожидаемых игр года. В ней присутствовали элементы, напоминающие стилистику GTA и графика, сгенерированная искусственным интеллектом, что привело к быстрому удалению игры из Playstation Store.

Видео дня

Однако после тщательной переработки проект получил новое название - Grand Taking Ages, из которого удалили цифру 6, а также изменили логотипы, описания и общий визуальный стиль. Эти изменения, по словам Violarte, позволили чётко отделить игру от её первоначального вдохновения и подчеркнуть уникальное направление проекта. "Мы заменили всю вызывающую графику и подчистили описания, чтобы никто больше не путал нас с Rockstar. Надеемся, что теперь у Sony не будет поводов для возмущения".

Новая версия Grand Taking Ages уже получила одобрение от Valve после тщательной проверки, что позволило ей появиться на Steam с запланированным релизом в июле 2025 года. Несмотря на это, игра по-прежнему сохраняет сатирический тон, высмеивая такие аспекты разработки игр, как переназначение багов на фичи и технику это не задержка, а дополнительная полировка. Также стоит отметить, что в игре используется искусственный интеллект для озвучки некоторых персонажей, что написано в предупреждении Steam.

Разработчик Violarte выразил уверенность, что внесённые изменения позволят Grand Taking Ages вновь появиться в PlayStation Store:

"Мы искренне верим, что теперь у Grand Taking Ages всё хорошо. Ждём ответа от Sony и надеемся, что они простят нашу былую дерзость. Уж слишком долго мы вынашивали идею высмеять все эти громкие анонсы и постоянные "вот-вот уже релиз"".

Интересно, что релиз Grand Taking Ages запланирован всего за несколько месяцев до официального выхода GTA 6 осенью 2025 года.

Ранее мы сообщали о другом любопытном случае: японский разработчик, создавший культовую JRPG Final Fantasy, впервые за многие годы дал интервью японскому телевидению, поделившись секретами своего творчества.

Вас также могут заинтересовать новости: