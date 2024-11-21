Желающие могут узнать, какие игры они смотрели чаще всего и общий процент затраченного на игровой контент времени.

YouTube запустил страницу с персональными игровыми итогами 2024 года для пользователей платформы. Теперь на основе статистики приложения, каждый пользователь может вспомнить, какой видеоигровой контент зацепил больше остальных.

Как и большинство подобных сводок, YouTube Gaming Recap – итоги года, оформлены в формате сторис. Статистика включает 12 карточек с данными о количестве просмотренных видео, топе авторов контента по играм, общий процент затраченного на игровой контент времени и другое.

Чтобы посмотреть свои итоги года, нужно:

Видео дня

Открыть мобильное приложение на iOS или Android и перейти на Главную.

Нажать на иконку компаса в левом верхнем углу.

Панель с итогами 2024 года будет находиться в верхней части экрана.

Напомним, вчера, после 15 лет ожиданий, состоялся релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornoyby. Средний балл игры, по данным, Metacritic, составляет 74 балла из 100. Обозреватели отмечают хардкорный и иммерсивный геймплей, но критикуют игру за плохую техническую реализацию. Мы собрали подборку рецензий на Stalker 2.

Меж тем в сети появляется все больше жалоб от пользователей PlayStation 5 Pro на некорректность работы некоторых игр, получивших метку "PS5 Pro Enhanced" – игроки сообщают о серьезных проблемах с графикой в Silent Hill 2, Star Wars Jedi: Survivor, Alan Wake 2 и Call of Duty: Black Ops 6.

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