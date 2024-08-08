Графические процессоры Intel Arc Battlemag появятся уже до конца года и предложат большой прирост производительности.

Появилась информация, что видеокарты Intel следующего поколения поступят в продажу в четвертом квартале 2024 года. Таким образом, Intel будет единственной компанией из большой тройки, кто выпустит новые ускорители уже в этом году, сообщает Wccftech.

Напомним, все последние данные говорят о том, что и Nvidia, и AMD перенесли свои видеокарты нового поколения на 2025 год, хотя изначально они тоже ожидались в четвертом квартале 2024-го.

Согласно слухам, производительность Arc Battlemage Xe2 серьезно вырастет по сравнению с Arc Alchemist. Новая архитектура обеспечивает рост скорости на 50% и содержит такие улучшения, как новые блоки трассировки лучей и поддержку VCC. Также появится новая версия технологии рендеринга на базе машинного обучения XeSS со своей генерацией кадров.

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Известно, что новое поколение будет изготовлено по 4-нм техпроцессу TSMC и будут содержать до 32 ядер Xe2, до 16 ГБ памяти и шину до 256 бит.

Эксперты отмечают, что на момент запуска в 2022 году видеокарты Intel Arc заметно задержалась и не смогли предложить привлекательный ценник. Но новое поколение выйдет раньше конкурентов и предложит большой прирост производительности. Если Intel выставит разумный ценник, то у Battlemage есть все шансы стать востребованными в рождественский период из-за отсутствия конкурентов.

Свежий опрос Steam показал, что ускорителями Intel пользуется 8% геймеров. Лидером является Nvidia, установленные у более чем 76% ПК-геймеров, в то время как доля видеокарт AMD не превышает 16%.

Как уже сообщал УНИАН, в Европе геймеры массово возвращают в магазины актуальные процессоры Intel 13 и 14-го поколения. Владельцы новых Core i9 еще в апреле жаловались на зависания и перезагрузку ПК в играх, но Intel только сейчас признала проблему.

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