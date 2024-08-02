Самой популярной видеокартой остается "народная" GeForce RTX 3060, забрав этот титул у GTX 1650.

Steam обновил данные по видеокартам, процессорам и другим комплектующим, которыми оснастили свои игровые системы пользователи магазина. Эти данные нам интересны тем, что позволяют узнать, на каком среднестатистическом ПК играет большинство геймеров планеты.

Самой востребованной видеокартой по-прежнему остается GeForce RTX 3060, которая установлена примерно в 5,88% компьютеров. Второе место у GeForce GTX 1650. Замыкает тройку лидеров GeForce RTX 3060 Ti. Из представителей 40-й серии Nvidia в первой десятке только RTX 4060 и 4060 Ti. AMD Radeon в топ-10 нет вообще.

Что касается распределения между производителя, то карточки Nvidia установлены у почти 77% пользователей Steam, тогда как доля графических процессоров AMD опустилась до 15%. Ускорителями Intel пользуется 7,57% геймеров.

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Чаще всего геймерские ПК оснащены процессорам от Intel. На них приходится 67,40%. Доля AMD составляет в два раза меньше – 32,54%. Наиболее распространены 6-ядерные (33,67%), 8-ядерные (19,95%) и 4-ядерные (18,47%) чипы.

В целом, самая распространенная игровая ПК-сборка в 2024 году включает в себя 6-ядерный процессор с частотой 2,3-2,69 ГГц, видеокарту GeForce RTX 3060, 16 ГБ ОЗУ, минимум 1 ТБ накопителя и монитор разрешением 1080р. А Windows 10 по-прежнему самая популярная операционная система.

Если вы планируете обновить "железо", возможно, стоит немного подождать. В этом месяце выйдут новые процессоры AMD Ryzen 9000, которые будут дешевле, чем Ryzen 7000, но заметно мощнее и энергоэффективнее. Новые чипсеты Intel дебютируют в конце 2024 года.

Что касается новых видеокарт, то свежие слухи утверждают, что в этом году не состоится ни одного важного релиза, включая GeForce RTX 5000 и AMD Radeon RX 8000. А меж тем эксперты называли видеокарты с лучшим соотношением цена/производительность в 2024 году.

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