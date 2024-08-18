Из-за недавних проблем со сбоями в работе ряда чипов Intel, лишь одна модель чипмейкера попала в актуальный топ.

Редакция авторитетного техноресурса PC Gamer обновила рейтинг лучших процессоров для игровых сборок, которые можно купить прямо сейчас. Они демонстрируют оптимальный баланс цены и производительности.

Всего в рейтинг попало шесть моделей: от самых дешевых и до самых дорогих. Любопытно, что в него вошел только один ЦП от Intel. Как известно, актуальные процессоры Intel 13 и 14-го поколения столкнулись с серьезными проблемами из-за чего многие геймеры массово возвращают в магазины.

Лучший вариант для игр – Ryzen 7 7800X3D. Благодаря большому объему кэша 3D V-Cache чип демонстрирует превосходную производительность в самых требовательных ААА-играх. Однако для рабочих задач это вряд ли оптимальный выбор.

– Ryzen 7 7800X3D. Благодаря большому объему кэша 3D V-Cache чип демонстрирует превосходную производительность в самых требовательных ААА-играх. Однако для рабочих задач это вряд ли оптимальный выбор. Лучший бюджетный процессор – Intel Core i5 13400F. Это проверченный временем чип, который выдает очень достойную производительность как в играх, так и в рабочих задачах, несмотря на доступный ценник. А еще у него впечатляющая многопоточная производительность.

Лучший процессор среднего класса – Ryzen 7 7700X. Этот чип отлично справляется практически с любой задачей, которую вы ему поручите, а по соотношению цена-качество он превосходит свежий AMD Ryzen 7 9700X.

Лучший высокопроизводительный процессор – Ryzen 9 7950X3D. Когда дело доходит до требовательных многопоточных рабочих нагрузок, Ryzen 9 9950X является самым быстрым настольным процессором. Нет никого, кто мог бы его превзойти, даже Core i9 14900K.

– Ryzen 9 7950X3D. Когда дело доходит до требовательных многопоточных рабочих нагрузок, Ryzen 9 9950X является самым быстрым настольным процессором. Нет никого, кто мог бы его превзойти, даже Core i9 14900K. Для обновления на AM4 – AMD Ryzen 7 5800X3D. Он очень хорош в играх и подойдет для геймерских ПК среднего уровня. Он почти такой же быстрый, как Ryzen 7 5800X3D, но стоит дешевле.

– AMD Ryzen 7 5800X3D. Он очень хорош в играх и подойдет для геймерских ПК среднего уровня. Он почти такой же быстрый, как Ryzen 7 5800X3D, но стоит дешевле. Лучший APU на рынке – AMD Ryzen 7 8700G. Разумный выбор для бюджетных сборок, который способен обеспечить комфортный 1080p-гейминг без видеокарты.

Видео дня

Ранее в этом месяце вышли новые процессоры Ryzen 9000 серии, которые оценили ниже, чем Ryzen 7000 на старте. AMD уверяет, что общий прирост производительности между поколениями составляет от 11 до 22%, и все это при меньшем энергопотреблении.

Свежий опрос Steam показал, что GeForce RTX 3060 остается самой часто встречаемой видеокартой у геймеров. Что касается процессоров, то самыми популярными являются чипы от Intel с частотами от 2,3 до 2,7 ГГц.

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