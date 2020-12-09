Ежегодная церемония, отмечающая достижения в индустрии компьютерных игр пройдет в ночь с 10 на 11 декабря.

Режиссер Кристофер Нолан, снявший такие ленты как "Тенет" и "Интерстеллар" появится на церемонии The Game Awards 2020. Он представит победителя в одной из номинаций. Мероприятие пройдет в ночь с 10 на 11 декабря.

Об этом в Твиттере сообщил организатор The Game Awards Джефф Кили.

Знаменитый режиссер будет не единственным звездным гостем церемонии. Другие номинации представят Галь Гадот ("Чудо-женщина"), Бри Ларсон ("Капитан Марвел") и Том Холланд ("Человек-паук: Возвращение домой"). На сцене выступит Эдди Веддер – вокалист группы Pearl Jam.

Шоу пройдет в Голливуде и его можно будет посмотреть на бесплатной онлайн-трансляции на сайте TGA.

Номинанты The Game Awards 2020

Ранее Джефф Кили представил шорт-лист номинантов премии. Экшн The Last of Us Part II представлен в 9 категориях. За ним идет Hades, получившая 8 номинаций. А закрывает тройку лидеров Ghost of Tsushima, у которой 7 номинаций.

Кроме того, вчера на сайте The Game Awards завершилось голосование Player's Voice. В этой номинации геймеры выбирали лучшую игру 2020 года. Ей стала – Ghost of Tsushima.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов