Это родина двергов — гномов в германо-скандинавской мифологии.

Издание Game Informer сделало God of War Ragnarök главной темой следующего выпуска своего журнала. Журналисты получили доступ ко множеству эксклюзивных материалов и продолжают делиться ими с пользователями. Ранее портал опубликовал видео с демонстрацией боевой системы игры, а в свежем ролике показывается новая локация — мир Свартальфахейм из германо-скандинавской мифологии.

Родина двергов — это каменистая местность с пещерами и впечатляющими механизмами. Здесь есть гейзеры, которые можно замораживать топором Кратоса, чтобы перейти ручей.

Дома двергов в Свартальфахейме отсылают к сооружениям викингов, но имеют свои уникальные особенности. Например, грибоподобные сооружения с круговой формой выглядят весьма необычно.

На видео также демонстрируются разные детали. Один из двергов после прибытия Кратоса начал убегать, что намекает на прохладную встречу главного героя. А еще пользователям придется преодолевать разные препятствия на пути к сундуку или цели задания.

God of War Ragnarök — основные подробности

Это продолжение God of War 2018 года — мягкого перезапуска серии в антураже скандинавской мифологии.

По сюжету сиквела главный герой Кратос и его повзрослевший сын Атрей должны предотвратить Рагнарёк — гибель богов и всего сущего.

Центральными врагами в God of War Ragnarök будут Фрейя и Тор, а Тюр, судя по всему, станет союзником протагониста.

В продолжении серии появятся новые противники, умения и локации, например, мир Свартальфахейм.

God of War Ragnarök выйдет 9 ноября 2022 года на PS5 и PS4.

Вас также могут заинтересовать новости: