Разработчики из Bethesda Game Studios обсудили игру и поделились новыми рисунками.

Bethesda Game Studios выпустила новый ролик про Starfield — свою будущую экшен-RPG про исследование космоса. На видео игру обсудили генеральный директор компании Тодд Говард, один из руководителей Анджела Браудер и ведущий художник Мэтт Карофано.

Разработчики признались, что иногда недооценивают количество времени, которое фанаты проводят в их играх. В Starfield они попытались учесть стремление пользователей изучать миры Bethesda на протяжении сотен часов. Новый проект студии назвали более реалистичным и жизненным — в нем есть научная основа. По словам Тодда Говарда, игра также отметится отличной детализацией, а мир в ней функционирует не так, как в Skyrim или Fallout. Разработчики смогли применить в Starfield знания из разных сфер, например, инженерии и робототехники. Это тоже отразится на восприятии проекта.

Еще в свежем ролике показали рисунки, на основе которых создается мир космической экшен-RPG. На них можно увидеть станцию с несколькими персонажами и котом, разнообразные корабли, ангар и впечатляющую зимнюю локацию.

Подробнее про Starfield

Исследование космических просторов — одно из главных занятий в проекте. По словам разработчиков, на изучаемых планетах пользователи смогут заниматься множеством "забавных вещей".

Показанные в игре технологии будут похожи на современные, так как разработчики не хотели сильно углубляться в футуризм.

Starfield выйдет 11 ноября 2022 года на ПК, Xbox Series X и Series S.

Автор: Назар Степорук