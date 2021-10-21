В игре пользователи столкнутся с разными враждебными группировками.

Bethesda Game Studios выпустила новый видеодневник Starfield — своей будущей космической RPG. В ролике директор по дизайну студии Эмиль Пальяруло раскрыл много интересной информации. Он рассказал о временном периоде, в котором происходят события игры, и поведал о фракциях, встречающихся на космических просторах.

Starfield отправит пользователей в 2330 год. Сюжет проекта начинается в относительно небольшой области Млечного пути, которая простирается примерно на 50 световых лет от Солнечной системы. В масштабах космоса это действительно незначительный показатель.

Мир Starfield называется Освоенные системы. За двадцать лет до событий игры эту территорию раздирала война между двумя крупнейшими фракциями — "Объединенными колониями" и "Содружеством свободных звезд". Они боролись за захват новых земель. После кровопролитных битв противники заключили мир, однако в Освоенных системах так и не наступило спокойствие. Пользователи встретятся с множеством опасностей, включая представителей трех враждебных фракций. В список входят:

Наемники "Затмения";

Пираты Багровой флотилии;

Религиозные фанатики из дома Ва’руун;

Игроки также познакомятся с организацией "Созвездия", которая стремится раскрыть тайны галактики. В роли ее новых членов пользователям предстоит много путешествовать и увидеть самые отдаленные уголки Освоенных систем.

Подробнее про Starfield

Исследование космических просторов — одно из главных занятий в проекте. По словам разработчиков, на изучаемых планетах пользователи смогут заниматься множеством "забавных вещей".

Показанные в игре технологии будут похожи на современные, так как разработчики не хотели сильно углубляться в футуризм.

Starfield выйдет 11 ноября 2022 года на ПК, Xbox Series X и Series S.

Автор: Назар Степорук