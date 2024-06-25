Обвинения являются самыми масштабными, если не учитывать контроля за слиянием со времен противостояния группы и ЕС по Windows, которое началось более 20 лет назад.

Евросоюз обвинил американскую корпорацию Microsoft в антиконкурентном поведении из-за объединения приложения для видеоконференций Teams с офисным пакетом Office. Это стало первым подобным антимонопольным обвинением, выдвинутым против технологической группы более чем за десять лет, пишет Financial Times.

Отмечается, что во вторник, 25 июня, Еврокомиссия вручила самой дорогой публичной компании мира обвинительный акт. В документе говорится о том, что Microsoft предоставила Teams "неправомерное преимущество", нанеся ущерб конкурентам таким как Slack и Zoom.

"Мы обеспокоены тем, что Microsoft, возможно, предоставляет своему собственному коммуникационному продукту Teams неправомерное преимущество над конкурентами, привязывая его к своим популярным программам для повышения производительности для бизнеса. Если обвинения будут подтверждены, поведение Microsoft будет незаконным согласно нашим правилам конкуренции. Теперь Microsoft имеет возможность ответить на наши беспокойства", – заявила исполнительный вице-президент ЕС, ответственная за конкурентную политику, Маргрете Вестагер. Видео дня

Указанные обвинения являются самыми масштабными от Брюсселя, если не учитывать контроля за слиянием со времен противостояния группы и ЕС по Windows, которое началось более 20 лет назад. Это знаковое дело также касалось объединения Microsoft своих различных программных продуктов.

По словам журналистов, последний случай стал следствием тяжелой битвы с регуляторами по приобретению корпорацией Activision Blizzard за 75 миллиардов долларов в прошлом году. Также это происходит в то время, когда компания сталкивается с пристальным вниманием к своим альянсам со стартапами в области искусственного интеллекта, в частности OpenAI.

В апреле Microsoft пошла на уступки, пытаясь предотвратить регуляторные меры, в частности, расширила планы по отделению Teams от другого программного обеспечения, такого как Office, за пределами Европы. Однако чиновники не считали, что этот шаг изменит ситуацию.

В Брюсселе заявили, что новые обвинения не "предвосхищают результат" расследования. По словам людей, знакомых с позицией компании, Microsoft стремится урегулировать дело, чтобы избежать официальных обвинений в нарушении закона и потенциального крупного штрафа в размере до 10% ее годового глобального дохода.

Антимонопольные дела в ЕС

Брюссель намерен предъявить Apple обвинения в якобы подавлении конкуренции в ее магазине мобильных приложений. Это первый раз, когда регуляторы ЕС использовали новые цифровые правила для нападения на группу крупных технологических компаний.

Ранее УНИАН писал, что Европейский Союз собирается оштрафовать американскую корпорацию Apple (AAPL.O) за вероятные нарушения законодательства ЕС о конкуренции.

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