В Steam у игры 92% положительных отзывов.

Kingdom Come: Deliverance 2 стартовала с впечатляющими показателями: игра разошлась тиражом более миллиона копий всего за первые сутки после релиза, о чём сообщили разработчики из Warhorse.

"Более миллиона из вас отправились в наш мир. Спасибо вам за поддержку - именно благодаря вам Kingdom Come: Deliverance 2 стала триумфом!".

Ролевой экшен показывает отличные результаты не только в продажах, но и в активности игроков. Максимальный онлайн в Steam уже достиг 160 тысяч человек, а рейтинг игры в магазине Valve составляет 92% на основе более чем пяти тысяч пользовательских отзывов.

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Kingdom Come: Deliverance 2 получила тёплый приём как от критиков, так и от игроков, которые называют её улучшенной версией оригинала по всем ключевым аспектам, от боевой системы до качества повествования. Успешный старт и восторженные отклики делают её одним из претендентов на звание "Игры года".

Ранее мы рассказывали, что для Kingdom Come: Deliverance 2 уже выпустили мод, который позволяет сохраняться где угодно без спасительного шнапса.

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