Даниэлю Вавре интересно, как смогут конкурировать небольшая компания и огромная корпорация.

Ожидаемый игроками релиз Kingdom Come: Deliverance 2 запланирован на 11 февраля. Буквально через несколько дней, 14 февраля, выйдет ещё один большой проект, новая часть серии Assassin's Creed с подзаголовком Shadows от французской корпорации Ubisoft.

Геймдиректор серии Kingdom Come и основатель Warhorse Studios Даниэль Вавра немного переживает из-за такого соседства, об этом он поделился в своём Twitter. Но в то же время, разработчику любопытно посмотреть на конкурентоспособность хардкорной олдскульной RPG от небольшой команды с корпоративным продуктом на массовую аудиторию.

KCDII выйдет всего за несколько дней до нового Assassins Creed. Это меня немного нервирует, но будет интересно посмотреть, сможет ли небольшая компания с хардкорными олдскульными RPG конкурировать с корпоративным продуктом для современной аудитории. Что вы думаете? Также. Никакой Denuvo ;)

Также Вавра рассказал о своём отношении к Assassin's Creed. Даниэль - большой фанат серии, но он отошёл от этих игр после Valhalla, ему она кажется бессмысленной, а сам проект он описал так: "мой Бог едет на восьминогом коне по небесам".

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Последней частью, которая понравилась разработчику, стала Assassin's Creed Origins. Даниэль Вавра даже знакомил свою дочь с древним Египтом по этой игре.

О неудобном соседстве для Assassin's Creed Shadows также высказывался Ив Гиймо, генеральный директор Ubisoft. Своим главным конкурентом компания считает Ghost of Yotei, которая выходит в том же году. Однако Гиймо по этому поводу не переживает, он считает что места в календаре хватит на всех.

Также недавно Warhorse Studios провела первый стрим по Kingdom Come: Deliverance 2, где разработчики показали основной город, где будут происходить события, совсем немного изменённую боевую систему, а также прошли одно из дополнительных заданий.

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