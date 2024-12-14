Комикс рассказывает предысторию Ребекки.

CD Projekt RED продолжает засыпать фанатов контентом по Cyberpunk 2077. Компания внезапно выпустила мангу по нашумевшей адаптации Cyberpunk: Edgerunners.

Анонс манги Cyberpunk: Edgerunners MADNESS произошел в социальных сетях сериала. Первая глава уже доступна для покупки, а полная история выйдет в 2025 году:

"Не сердитесь, что мы держали это в секрете. Первая глава официальной манги Cyberpunk: Edgerunners MADNESS уже вышла на некоторых языках, а полный том выйдет в 2025 году."

Cyberpunk: Edgerunners MADNESS стала приквелом к событиям сериала. Манга рассказывает историю Ребекки и Пилара до того, как они попали в отряд Мэйна. Сценарий писал продюсер Edgerunners Бартош Штыбор, а иллюстрациями занимается художник Asano, также работавший над аниме BNA: Brand New Animal от той же студии Trigger.

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Сейчас манга доступна на 7 языках: английский, японский, польский, итальянский, немецкий, испанский и французский.

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