CD Projekt RED продолжает засыпать фанатов контентом по Cyberpunk 2077. Компания внезапно выпустила мангу по нашумевшей адаптации Cyberpunk: Edgerunners.
Анонс манги Cyberpunk: Edgerunners MADNESS произошел в социальных сетях сериала. Первая глава уже доступна для покупки, а полная история выйдет в 2025 году:
"Не сердитесь, что мы держали это в секрете. Первая глава официальной манги Cyberpunk: Edgerunners MADNESS уже вышла на некоторых языках, а полный том выйдет в 2025 году."
Cyberpunk: Edgerunners MADNESS стала приквелом к событиям сериала. Манга рассказывает историю Ребекки и Пилара до того, как они попали в отряд Мэйна. Сценарий писал продюсер Edgerunners Бартош Штыбор, а иллюстрациями занимается художник Asano, также работавший над аниме BNA: Brand New Animal от той же студии Trigger.
Сейчас манга доступна на 7 языках: английский, японский, польский, итальянский, немецкий, испанский и французский.
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