Кроме того, Netflix показала трейлеры мультфильмов по Splinter Cell и Tomb Raider.

Netflix провела масштабную конференцию Netflix Geeked Show, посвятив её проектам, выходящим на их платформе. Компания показала много новых трейлеров, а также рассказала о своих дальнейших планах. Мы собрали самые интересные анонсы, связанные с игровой индустрией.

Сериад "Аркейн"

На конференции раскрыли дату релиза второго сезона сверхуспешной экранизации League of Legends. Второй сезон "Аркейн" снова будет поделен на 3 акта.

Первый акт - 9 ноября

Второй акт - 16 ноября

Третий акт - 23 ноября

Также Netflix показала двухминутный отрывок из нового сезона. В нём показано как одна из главных героинь Вай участвует в подпольных боях, где со временем становится местным чемпионом. Но девушку мучают призраки прошлого: ей везде мерещится её сводная сестра Паудер и возлюбленная Кейтлин.

Cyberpunk 2077

Netflix затизерила нечто во вселенной Cyberpunk 2077. В коротком ролике показано, что стриминговый сервис снова сотрудничает с CD Project RED и возвращается в Найт Сити.

Devil May Cry

Также показали первый тизер аниме по Devil May Cry. Релиз намечен на апрель 2025 года.

В трейлере Данте сражается с демонами с помощью своих знаменитых орудий: Меча Спарды и пистолетов Эбони и Айвори.

Splinter Cell: Deathwatch

Если новой части серии Splinter Cell мы не дождёмся, то хоть аниме посмотрим. Ubisoft совместно с Netflix заанонсила мультфильм Splinter Cell: Deathwatch. События развернутся после игр серии, Сэм Фишер уже изрядно постарел. Главную роль исполнит Лев Шрайбер, известный в роли Саблезубого в фильме Люди Икс, а также по ролям во франшизе Крик.

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

Анонсированое ещё год назад аниме по Tomb Raider получило очередной трейлер. В нём Лара Крофт рассказывает, что отправилась в путешествие, чтобы раскрыть тайны прошлого, связаного с её семьёй. Премьера сериала назначена на 10 октября

Кроме того, Netflix сообщила, что экранизация-долгострой по Magic: The Gathering наконец-то перешла в стадию активной разработки. Сериал сменил шоураннера, теперь производством руководит Терри Маталас, один из сценаристов Стар-Трека.

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