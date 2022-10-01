Ее можно заметить при просмотре титров в конце любой серии.

Аниме Cyberpunk: Edgerunners значительно повысило популярность Cyberpunk 2077. После просмотра картины в игру пришли новые пользователи, а старые решили вернуться на просторы Найт-Сити. Экшен-RPG CD Projekt RED даже установила рекорд по онлайну в Steam, если не учитывать показатели на релизе. События Cyberpunk 2077 и аниме разворачиваются в одной вселенной, однако создатели мультсериала реализовали еще одну малозаметную связь. Они спрятали изящную отсылку к проекту CDPR, которую способны заметить лишь настоящие фанаты.

"Пасхалку" обнаружил посетитель форума Reddit под псевдонимом YurBoyChris. После окончания каждой серии Edgerunners начинаются титры с короткими сценками. В одной из них героиня Люси сидит в высоком здании и смотрит на Луну.

YurBoyChris заметил, что перспектива, построение и элементы в этой сцене очень напоминают карту Таро "Луна" из Cyberpunk 2077. На ней изображены двое волков посреди кучи проводов и костей. Они воют на огромную Луну, нависающую над городом. Пользователь прочел значение карты и понял, что она точно описывает судьбу Люси в аниме.

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Догадку YurBoyChris подтвердил Рафал Яки — исполнительный продюсер и шоураннер Edgerunners. Получается, игрок ничего не придумал — авторы аниме действительно реализовали такую изящную отсылку.

Подробнее о Cyberpunk 2077

В проекте рассказывается история наемника по имени Ви. После участия в масштабном ограблении у него в голове появился чип с цифровой копией Джонни Сильверхенда в исполнении Киану Ривза. От него нужно избавиться, а иначе главный герой умрет.

Геймплей Cyberpunk 2077 включает много механик. Есть стрельба, взлом, стелс, ближний бой, поездки на автомобилях и другое.

Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. На консолях текущего поколения есть 5-часовое демо, которое позволяет опробовать Cyberpunk 2077.

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