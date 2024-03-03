GeForce GTX 3060 остается самой популярной видеокартой, и ее популярность только растет.

Игровой сервис Steam каждый месяц обновляет данные по оборудованию своих пользователей и публикует их в открытом доступе. Это наиболее достоверный источник о том, какая сборка ПК является самой популярной у большинства геймеров на планете.

По состоянию на февраль 2024 года, самой популярной видеокартой у геймеров остается GeForce RTX 3060. Она установлена в системах 6% пользователей Steam. С ноября распространенность данной модели выросла на 1,1%. На втором месте указана GTX 1650 (4,11%). Замыкает топ-3 RTX 2060 (4%).

При этом многие геймеры все еще используют такие устаревшие ускорители, как GTX 1060, GTX 1050 Ti и 1660 SUPER. В топ-10 нет ни одной карты AMD Radeon или десктопной RTX 40 нового поколения.

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Что касается процессоров, то статистика Steam наглядно демонстрирует, что для комфортной игры нужен 6-ядерный CPU с частотой 2,3-2,69 ГГц. Такой уровень производительности гарантирует плавный игровой процесс в большинстве современных ААА-тайтлов. На втором месте 4-ядерные, а на третьем 8-ядерные.

По ОЗУ распределение следующее: 8 ГБ (12,19%), 16 ГБ (49,04%), 32 ГБ (27,19%). Как видно, 16 ГБ является своего рода "золотым стандартом" для современного игрового ПК. Он гарантирует не только плавный геймплей, но и комфортный мультитаскинг. А самое популярное разрешение игрового монитора – 1080p (1920 × 1080 пикселей).

Эта сборка ПК является самой популярной у игроков в 2024 году

Согласно статистике Steam, Windows 10 остается самой популярной операционной системой. Ee используют 55.91% игроков. Windows 11 – 43.29%. Популярность более новой системы за месяц просела почти на 3%.

Как сообщал УНИАН, в начале январе появлялись данные, что в ближайшее время пользователи могут столкнуться с дефицитом видеокарт Nvidia. Все из-за того, что компания переориентируется на развитии ускорителей для обучения и работы искусственного интеллекта. Сейчас он куда прибыльнее, чем потребительские видеокарты.

А если вы ищете во что поиграть в марте 2024, УНИАН собрал главные релизы этого месяца. Среди них – возвращение старой классики, а крупный эксклюзив PlayStation заглянет на ПК. В целом, этот месяц будет удачным для фанатов экшенов и RPG.

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