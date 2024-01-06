Предложение потребительских игровых ускорителей Nvidia начало сокращаться еще в конце 2023 года.

В четвертом квартале 2023 года мировые поставки потребительских и игровых графических процессоров NVIDIA начали резко сокращаться. Это может привести к дефициту видеокарт уже в ближайшее время, пишет MyDrivers.

В отчете не уточняется, каких именно моделей игровых видеокарт не хватает. Однако на некоторых торговых площадках уже наблюдался рост цен на GPU линейки RTX 40хх. И эта ситуация наблюдается повсеместно: и в Китае, и в США, и в Европе.

Как полагает источник, сбои связаны с тем, что компания Nvidia переориентируется на сегмент специализированных процессоров для обучения искусственного интеллекта. Сейчас он куда прибыльнее, чем потребительские видеокарты.

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Не исключено, что новые видеокарты в рамках серии RTX 40xx Super, которые представят на днях, изначально будут в определенном дефиците, что, как всегда, тянет за собой рост цен.

Как отмечается, ИИ-индустрия регулярно сталкивается с проблемой нехватки специализированных ускорителей для обучения нейросетей. Это связано с тем, что обучение нейросетей требует большого количества вычислительной мощности, памяти и энергии, которые не могут обеспечить обычные графические карты.

Напомним, 2020-2022-й стали годами, когда на рынке образовался дефицит видеокарт, из-за чего цены на них выросли едва ли не в три раза. Частично это было связано с пандемией и проблемами у производителей чипов, которые не успевали покрыть растущий спрос.

Вдобавок ситуацию сильно усугубил взрывной рост цен на криптовалюты. В то время найти новые видеокарты NVIDIA или Radeon было нереально, а цены на подержанные выглядели, как на новенькие.

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