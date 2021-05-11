Российские чиновники поспешили обвинить компьютерные игры в стрельбе, которая произошла сегодня в Казани в гимназии № 175.
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Член Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин заявил о необходимости усиления контроля за видеоиграми, «воспевающими насилие». Чиновник отметил, что сцены жестокости в играх могут негативно влиять на подростковую психику, сообщает "РИА Новости".
"В этих играх летают ошметки мяса, летят брызги крови, сплошное насилие — для еще не сформировавшейся подростковой психики это может быть крайне опасно", — сказал Башкин.
При этом чиновник заявил, что исключить оружие из гражданского оборота нельзя.
Нападение на гимназию в Казани: подробности
- Утром 11 мая в Казани в школе № 175 (Россия) на улице Джаудата Файзи произошла стрельба и взрыв.
- Сначала СМИ сообщали, что бойню в школе устроили два подростка. Однако, позже появилась информация, что Ильназ Галявиев действовал один, его задержали.
- В результате стрельбы погибли десять человек. Сообщалось, что двое школьников разбились насмерть при попытке спастись.
- Нападавший на допросе назвал себя богом и объяснил мотивы нападения ненавистью.