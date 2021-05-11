А вот исключить оружие из гражданского оборота не захотели.

Российские чиновники поспешили обвинить компьютерные игры в стрельбе, которая произошла сегодня в Казани в гимназии № 175.

Читайте такжеБойня в Казани: в школе не было охраны, стрелка пыталась остановить только вахтерша

Член Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин заявил о необходимости усиления контроля за видеоиграми, «воспевающими насилие». Чиновник отметил, что сцены жестокости в играх могут негативно влиять на подростковую психику, сообщает "РИА Новости".

"В этих играх летают ошметки мяса, летят брызги крови, сплошное насилие — для еще не сформировавшейся подростковой психики это может быть крайне опасно", — сказал Башкин.

При этом чиновник заявил, что исключить оружие из гражданского оборота нельзя.

Нападение на гимназию в Казани: подробности

Утром 11 мая в Казани в школе № 175 (Россия) на улице Джаудата Файзи произошла стрельба и взрыв.

Сначала СМИ сообщали, что бойню в школе устроили два подростка. Однако, позже появилась информация, что Ильназ Галявиев действовал один, его задержали.

В результате стрельбы погибли десять человек. Сообщалось, что двое школьников разбились насмерть при попытке спастись.

Нападавший на допросе назвал себя богом и объяснил мотивы нападения ненавистью.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов