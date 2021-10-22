Вокалист Cannibal Corpse в шутку назвал противников Орды геями.

Студия Blizzard Entertainment продолжает удалять из знаменитой MMORPG World of Warcraft неподобающий, по ее мнению, контент. Неделю назад под нож попали десятки шуток персонажей, в которых присутствовали сексуальные намеки. А теперь из игры изъяли отсылку к вокалисту дэт-метал группы Cannibal Corpse Джорджу Фишеру. Как сообщило Kotaku, причиной послужило его высказывание 14-летней давности.

В 2007 году музыкант дал интервью и ответил на несколько вопросов касательно World of Warcraft. Он рассказал, что восхищен MMORPG Blizzard и проводит в ней много времени. А потом Джордж Фишер позволил себе гомофобную шутку про игроков, которые выбирают своей фракцией Альянс.

"У меня четыре аккаунта 70 уровня. Я не [просто] играю, черт возьми. WoW для меня, как чертовая вторая жизнь. Я также не играю за гребанный Альянс геев… к черту Альянс. Умрите, чертовые эмо", — гласит комментарий Джорджа Фишера.

Музыкант всегда славился неоднозначными высказываниями и поступками. Но судя по тону интервью, вокалист шутил – резко, но все же шутил. Для Blizzard этого было достаточно, чтобы переименовать орка из World of Warcraft по имени Обжора Трупомол. В оригинале он назывался Gorge the Corpsegrinder, а Corpsegrinder — это прозвище Джорджа Фишера.

Почему Blizzard борется с неподобающим контентом в World of Warcraft

Два месяца назад власти Калифорнии подали в суд на компанию. В обвинении сказано, что в студии процветают домогательства, сексизм и братская культура.

Против Blizzard сразу выступили игроки, бывшие руководители и даже нынешние сотрудники.

Акции компании резко упали, поэтому она старается исправить ситуацию разными методами.

Автор: Назар Степорук