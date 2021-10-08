Под нож попало много знаменитых фраз.

Полтора месяца назад власти Калифорнии выдвинули ряд обвинений Blizzard Entertainment. В оформленном судебном иске говорилось, что внутри студии процветают домогательства, дискриминация женщин и братская культура. С тех пор "Метелица" всячески старается очистить доброе имя. Первое, что она сделала — принялась удалять оскорбительный контент из игр. Сначала разработчики заменили портреты женщин эротического характера в World of Warcraft на нейтральные картины. А теперь из популярной MMORPG убрали десятки шуток с сексуальным подтекстом.

Как передает Wowhead, Blizzard вырезала много анекдотов и реплик персонажей, которые кто-то мог счесть неприличными. Они активировались командами /joke и /flirt. Какие именно фразы говорил персонаж, зависело от его расы и пола.

Примеры шуток, которые разработчики удалили из World of Warcraft:

Ты красивая, мне нравятся твои волосы, вот выпивка… теперь ты готова?

Должна тебе сказать, что я могу расплющить сталь своими бедрами.

Когда-нибудь каталась на ракете? Моя огромная.

Поверь мне... У меня есть опыт в исследовании глубоких мест.

Разве ты не хотел бы, чтобы твоя девушка была такой же сексуальной, как я?

Это мана-червь у тебя в кармане, или ты просто рад меня видеть?

Надеюсь, ты не боишься змей?

Объяснение действий Blizzard

Судебный иск от властей Калифорнии обернулся для компании катастрофой. Сотрудники принялись бастовать, а игроки критиковали "Метелицу" и обещали игнорировать ее проекты. Даже бывшие руководители опубликовали заявления, где извинились за ситуацию с Blizzard и выступили против любых действий, связанных с дискриминацией и домогательствами. На этом фоне акции компании потеряли в цене. Инвесторы недовольны сложившейся ситуацией. Они обвиняют Бобби Котика, главу Activision, которая объединена с Blizzard, в сокрытии информации о неблагоприятной атмосфере в коллективе. Часть из них даже подала в суд из-за потери денег. Вот почему "Метелица" сейчас всеми силами старается убрать из собственных игр любой контент, который может привести к новому скандалу.

Автор: Назар Степорук