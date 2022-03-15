Украинские разработчики не желают продавать продукт на территории страны, которая принесла нам столько горя.

GSC Game World продолжает реагировать на циничное и жестокое вторжение Российской Федерации в Украину. Сначала студия официально осудила действия РФ и прекратила продажу своих игр на территории страны-агрессора. А недавно она предприняла еще несколько смелых шагов. Компания переименовала S.T.A.L.K.E.R. 2 и заявила, что ожидаемый многими сиквел не будет реализоваться в России. Выражаем украинской студии наше глубочайшее почтение.

На странице грядущей второй части в Steam можно увидеть, как изменилось ее название. Ранее GSC использовала приставку Heart of Chernobyl, а теперь — Heart of Chornobyl. Разница может показаться минимальной, но на деле решение важное. Теперь в названии присутствует украинское слово "Чорнобиль", а не российское "Чернобыль". Прошлым летом на этом фоне возник небольшой скандал. Нашим геймерам не понравилось, что GSC использовала транслитерацию с российского языка.

Студия также опубликовала объемный пост с информацией о прекращении продаж S.T.A.L.K.E.R. 2 в РФ. Разработчики поддержали Украину и написали: "Аполитичности не место там, куда приходит смерть. Каждая копейка налогов, которые уходят Российской Федерации — это финансирование убийства наших детей и близких, разрушение наших городов"

Далее GSC сообщила, что закрывает предзаказы цифровой версии S.T.A.L.K.E.R. 2 в РФ. Кто успел приобрести игру ранее, тот ее получит. Физические издания полностью отозваны — деньги за их предварительные заказы можно будет вернуть в торговых сетях, где совершалась покупка. GSC отдельно подчеркнула, что команде не жалко терять пользователей, которые поддерживают войну. А таких в России много.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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