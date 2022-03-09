Граждане РФ все никак не хотят признавать, что они стали изгоями.

Отечественная студия GSC Game World резко осудила вторжение Российской Федерации в суверенную Украину еще в первый день войны. Затем компания пошла на еще более жесткий и правильный шаг: она перестала продавать свою продукцию в РФ. То есть серия S.T.A.L.K.E.R. больше недоступна гражданам страны-агрессора. О грядущем сиквеле, разработку которого пришлось остановить, они тоже могут забыть. А ведь это была одна из самых ожидаемых игр в РФ. Россияне разозлились из-за решения GSC и начали занижать оценки S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl и другим частям серии в Steam.

Бомбардировка отрицательными отзывами получилась не особо успешной. Во-первых, в сервисе Valve давно действует защита от массового выставления негативных оценок. Если их собирается слишком много за короткий период и без явной причины, то такие пользовательские рецензии просто скрываются.

Во-вторых, многие украинцы и жители других стран ответили россиянам. Они начали ставить положительные оценки проектам GSC и хвалить студию за ее патриотическую позицию.

А в-третьих, геймеры из РФ оказались не особо сплоченными. Shadow of Chernobyl, Call of Pripyat и Clear Sky получили всего лишь от 50 до 100 отрицательных отзывов. Видимо, россияне даже здесь не способны действовать сообща.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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