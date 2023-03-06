Разработчики могут пойти на такой шаг, чтобы успеть выпустить игру в 2025 году.

Официальная информация о Grand Theft Auto 6 ограничивается текстовым анонсом от Rockstar Games, где подтверждается разработка новой части. Но зато благодаря утечкам удалось узнать много информации. Чего только стоит масштабный сентябрьский слив со скриншотами и геймплейными видео ранней версии. А сейчас в копилку подробностей добавились новые детали о потенциальном урезании контента.

Информация поступила от инсайдера Tez2, сообщение которого опубликовали на Reddit. Ранее он неоднократно делился правдивой информацией о планах Rockstar и считается одним из самых доверенных источников, когда речь идет о GTA или Red Dead Redemption.

По словам Tez2, Grand Theft Auto 6 планируют выпустить в праздничный период 2024 года, то есть с ноября по декабрь. Это лучшее время для продаж продукции в США. Но если Rockstar не уложится к заявленным срокам, тогда игру отложат на первую половину 2025-го. А затем Tez2 предположил, что разработчики могут вырезать часть контента из GTA 6 и добавить его в будущих дополнениях ради избежания дальнейших переносов.

Видео дня

"Сокращение части игры для последующего выпуска DLC может оказаться более выгодным для руководства, чем дальнейшая отсрочка", — написал Tez2.

Что известно о GTA 6

Rockstar Games подтвердила разработку игры в феврале, но не поделилась никакими деталями.

Согласно заявлениям инсайдеров, сюжет шестой части разворачивается в современной версии Вайс-Сити и окрестностях. Одним из главных героев станет девушка, а вторым — парень. Это будут современные версии Бонни и Клайда.

На старте GTA 6 будет умерено масштабной, но в дальнейшем ее планируют расширять за счет обновлений. Разработчики якобы хотят менять и дополнять игру по аналогии с Fortnite.

Новое направление и уход Дэна Хаузера, одного из основателей Rockstar, повлияли на тон Grand Theft Auto 6. Она будет менее сатирической и вызывающей по сравнению с предыдущими частями.

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