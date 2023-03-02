Пока непонятно, что именно это будет.

После сентябрьской утечки материалов из Grand Theft Auto 6 никто уже не сомневается в активной разработке игры. Благодаря опубликованным видео и скриншотам все узнали, как выглядит очень ранняя сборка игры. После этого издательство Take-Two заверило, что инцидент не повлияет на планы разработчиков. Однако никакой официальной информацией о проекте компания не поделилась. Творцы из Rockstar Games тоже сохраняли молчание, но скоро оно может прерваться. На это намекнул известный рэпер 50 Cent.

Исполнитель опубликовал на своем официальном аккаунте в Twitter изображение с логотипом и надписью Vice City. Он сопроводил картинку сообщением: "Я объясню это позже, GreenLightGang — это д*рьмо больше, чем POWER, поверьте мне".

Заявление 50 Cent нуждается в определенном уточнении. Green Light Gang — это шоу, которое продюсирует рэпер, а POWER — парфюмы его производства. В хештегах исполнитель указал алкогольные напитки. Как именно это вяжется с серией Grand Theft Auto, пока непонятно. Однако большинство пользователей считают, что 50 Cent намекает на свое появление в GTA 6, и это якобы будет круче, чем его предыдущие проекты. Среди теорий также упоминаются выход обновления для Grand Theft Auto Online с рэпером и анонс экранизации Vice City в качестве фильма или сериала.

Видео дня

Что известно о GTA 6

Rockstar Games подтвердила разработку игры в феврале, но не поделилась никакими деталями.

Согласно заявлениям инсайдеров, сюжет шестой части разворачивается в современной версии Вайс-Сити и окрестностях. Одним из главных героев станет девушка, а вторым — парень. Это будут современные версии Бонни и Клайда.

На старте GTA 6 будет умерено масштабной, но в дальнейшем ее планируют расширять за счет обновлений. Разработчики якобы хотят менять и дополнять игру по аналогии с Fortnite.

Новое направление и уход Дэна Хаузера, одного из основателей Rockstar, повлияли на тон Grand Theft Auto 6. Она будет менее сатирической и вызывающей по сравнению с предыдущими частями.

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